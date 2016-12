Everyone from her fellow “Star Wars” cast members to celebrities such as William Shatner, Bette Midler and Seth McFarlane (and even her beloved dog Gary) took to social media Tuesday morning to mourn the loss of Carrie Fisher, who died at 60.

https://twitter.com/ADaniels3PO/status/813816557776179200?lang=en

https://twitter.com/HamillHimself/status/813816434073579521?lang=en

https://twitter.com/JATactor/status/813819467801063424?lang=en

https://twitter.com/ADaniels3PO/status/813816557776179200?lang=en

https://twitter.com/realbdw/status/813810860636471296?lang=en

https://twitter.com/WilliamShatner/status/813808503349387265?lang=en

https://twitter.com/JoeMantegna/status/813809692489097217?lang=en

https://twitter.com/TheOrlandoJones/status/813809563208216576?lang=en

https://twitter.com/SteveMartinToGo/status/813820915473641472

https://www.instagram.com/p/BOiAvCJDSU0/

https://twitter.com/adamfgoldberg/status/813817118940532736?lang=en

https://twitter.com/Joancollinsdbe/status/813819792234688512

https://twitter.com/SethMacFarlane/status/813813512174641152?lang=en

https://twitter.com/BetteMidler/status/813817980261842944

https://twitter.com/cyndilauper/status/813820418259898369

https://twitter.com/andyserkis/status/813818548497817600

https://twitter.com/halsey/status/813816240737308673

https://www.instagram.com/p/BOh_KN6BnHY/?hl=en

https://twitter.com/starwars/lists/star-wars-cast-crew?lang=en&lang=en

https://twitter.com/IJasonAlexander/status/813824945666936832

https://twitter.com/stephenfry/status/813808520378224640?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SamuelLJackson/status/813838964725428224?lang=en

https://twitter.com/TheEllenShow/status/813814371554041858

https://twitter.com/Gary_TheDog/status/813806527110844416?lang=en

makeda.easter@latimes.com

Follow me on Twitter @makedaeaster