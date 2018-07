Cuatro tentempiés veraniegos para comer sin culpa

El resultado tardó dos años en fabricarse: Peatos, hechos de una mezcla de harina de legumbres (guisantes, fava, lentejas) y en sabores como Masala, Queso clásico, picante Fiery Hot y Chili Cheese. Los chips tienen menos calorías y menos contenido de sodio y grasa que sus rivales más convencionales de las tiendas de comestibles, no son transgénicos y no tienen colorantes ni aditivos artificiales. "Si comes legumbres y bocadillos a base de leguminosas en lugar de los de maíz y papas, ya has mejorado significativamente tu nutrición", advirtió Desai.