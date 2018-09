Así es cómo los Dodgers pelean por su vida este fin de semana

Dave Roberts se acordó de una jugada un par de veces el miércoles por la noche. Si Yasiel Puig no hubiera golpeado una línea de 100 mph directo al paracorto, el juego, reiteró, hubiera sido todo diferente. Las bases estaban llenas con un out en el tercer inning. Si la pelota hubiera encontrado un agujero, hubieran entrado dos carreras, dándole a los Dodgers la ventaja. De ahí, no sabemos.