Canelo: ‘GGG’ es un hipócrita y no me interesa retomar su amistad

Los gritos de “¡Canelo, Canelo!” hicieron eco en el Centro de los Ángeles cuando alrededor de dos mil personas se presentaron, en la tarde del domingo, en el Banc of California Stadium para vitorear a Saúl Álvarez en un sparring promocional previo a su combate de revancha ante Gennady Golovkin el próximo 15 de septiembre en el T-Mobile Arena por los títulos de peso medio del CMB y de la AMB.

Ya en el cuadrilátero improvisado, Saúl Álvarez (49-1-2, 34 KOs) respondió con una sonrisa y levantando sus brazos para saludar a los aficionados que colmaron una parte del estadio en el que juega el LAFC de la MLS. Una sonrisa que en el último año le ha costado tener en su rostro, esto por la cantidad de críticas que ha tenido que soportar debido a la cancelación de su pelea ante el kazajo hace unos meses.

Canelo arrojó positivo de clembuterol en los resultados antidoping y fue castigado por la Comisión Atlética de Nevada por seis meses provocando la cancelación de la pelea del 5 de mayo.

“Ya estamos cerca de la pelea, me siento bien”, le dijo Canelo a HOY Deportes en una conferencia previa a salir al cuadrilátero en frente de la afición angelina. “Me gusta enfocarme siempre en lo mío. Estamos 100% listos. Cada cosa que pasa me motiva para seguir entrenando más fuerte y demostrando. Contento que esté lista la noche de la pelea”.

Momentos antes de que Canelo se presentara, su rival ‘GGG’ (38-0-1, 34 KOs) había dicho que a pesar de todo lo que había pasado entre ambos, vería con buenos ojos el poder a reactivar su amistad con el mexicano, con quien hacia sparrings hace años. Sin embargo, el Álvarez tuvo algo diferente que decir.

“Es muy difícil para eso en lo personal, por tanta cosa que se ha dicho”, señaló. “Tantas ofensas a mi persona creo que para mí sí es un poco difícil. Cada quien piensa diferente”.

Según Canelo, es difícil creerle al kazajo especialmente porque Golovkin se promociona con que su “estilo es mexicano”.

“Es hipócrita, es lo único que pienso, que es hipócrita”, dijo el de Guadalajara. “Él lo dice para ganarse al pueblo mexicano, es hipócrita, al final si algo pasa en México, no va a estar ahí para los mexicanos”.

Canelo reiteró que ni siquiera los mexicanos tienen un estilo definido pues cada peleador tiene su manera de ser en el cuadrilátero.

“Para mí no tenemos una definición del ‘estilo mexicano’. Hay peleadores grandes que tienen diferentes estilos y no hay uno que caracterice al boxeo mexicano. El mío es un propio y así lo tomo, además que soy mexicano”.

Canelo afirmó que esta segunda pelea será diferente a la primera, en particular porque ha estudiado de manera minuciosa a su rival y promete que no cometerá los mismos errores de su primer enfrentamiento.

“Varias veces vi la pelea y sabemos que cometimos el error de quitarme golpes y no aprovechar el momento”, explicó Canelo. “Ahora vamos a aprovechar el momento en la pelea. La primera pelea me dio la pauta para saber qué haré con él arriba en el cuadrilátero. Buscaré noquearlo, lo lastimé y lo puedo lastimar mucho más en esta pelea, para eso estamos preparándonos y es lo que quiero, voy con ese objetivo”.

Durante la conferencia con ‘GGG’, el kazajo había admitido que Canelo era el “más talentoso, pero no el que pega más fuerte”.

“Él sabe lo que soy, sabe lo que soy… es más no lo sabe lo que tengo por demostrar”, respondió Canelo. “El 15 de septiembre verán a otro Canelo y la verdad estoy muy ansioso para ese 15 de septiembre”.

Como es tradicional en las presentaciones de los peleadores, en un punto de las promociones, estos tienden a pararse frente a frente posando para los aficionados y fotógrafos. En esta ocasión, la esquina de Álvarez avisó que no lo harían.

“Yo hago mi trabajo y los que tienen que hacer eso, lo hacen”, explicó el pugilista de 28 años. “Ya lo habíamos hecho para la pelea pasada. A mí el verlo o no, no me importa porque a final de cuenta lo voy a ver en el cuadrilátero y es lo más importante”.

Mucho se ha dicho que la presión está ahora del lado del Canelo para de una vez por todas acabar con ‘GGG’, pero el peso mediano aseguro que “no me siento presionado, me siento más bien motivado, hago con mi equipo grandes entrenamientos y eso me da la confianza. Obviamente que será una pelea muy diferente”.

Álvarez también afirmó que no está muy pendiente de lo que se dice en las redes sociales o lo que dice en particular Abel Sánchez, el entrenador de Golovkin pero de vez en cuando se informa.

“No veo muchos los comentarios que hacen, realmente es inevitable ver alguno. Los veo a ellos y me veo a mí, no hay nada que me moleste en lo absoluto… No me afecta, no estoy llorando por cada cosa que pasa”.

Sobre la percepción que se veía más delgado y sin menos masa muscular que en su primera pelea, Canelo aseguró que es todo lo contrario.

“Nunca en la vida me he sentido como me he sentido hoy”, aclaró. “No sé de dónde sacan eso, creo que me veo mejor que la vez pasada”.

