En los campos de fútbol de East Salinas, los jugadores se enfrentan a su incierto futuro

No fue un día en particular cuando Dany se dio cuenta de que no iría a Cal Poly. En el verano había reprobado una clase que necesitaba para poder transferirse del colegio comunitario de Hartnell, donde la mayoría de los jugadores asisten si no tienen las calificaciones para aceptar becas recién salidos de la escuela secundaria. Dany estaba entre los dos tercios de los estudiantes de Alisal que se gradúan sin las clases académicas necesarias para asistir a una universidad de cuatro años. Se enfrentó entonces a la realidad de Hartnell: menos del 1% de los hombres latinos en la escuela se transfieren a una universidad de cuatro años, según muestran los datos estatales más recientes.