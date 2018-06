Cómo el Tri mexicano me ha acercado a mi padre

Eso no significa que mi padre no tenga emociones; todo lo contrario. Lo he visto a través de la gama de sentimientos humanos. Lo he visto derramando lágrimas de alegría. Lo he visto suplicar desesperadamente a cualquier dios para que lo escuche. Simplemente resulta que la mayor parte de esta exhibición de emociones salen a relucir cuando juega la selección de México.