Ganen o pierdan, las finales de las Copas del Mundo siempre se quedan en la mente de aquellos jugadores que llegaron a la cima

"Fue brutal la manera en que todo se detiene, porque todo se detiene en un segundo", dijo Sagnol. "No puedo ni recordar quién tiró el último penalti. Y luego se había acabado. Es difícil aceptar. Te gustaría que alguien viniera y te dijera: 'no, está bien. Tienes 10 minutos para jugar, quizá puedes regresar'. Es algo raro. No sabes cómo reaccionar. Si llorar, gritar. No sabes si quieres estar solo o si quieres estar con otros jugadores. Estás como en medio de cada sentimiento".