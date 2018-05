Se estancan las negociaciones del Golovkin-Álvarez en septiembre

"Nadie puede sugerir que GGG tiene miedo de pelearle a alguien… la única razón por la cual estamos hablando de esto es porque Canelo no pasó dos pruebas", explicó. "Si no pudiera, sería el evento más grande en el boxeo. Esa situación creó la suspensión de la pelea y ahora Gennady quiere términos más justos- el ser compensado justamente- es la pelea más grande en el boxeo. Tuvimos las terceras ganancias más grandes en el boxeo ($27 millones) y no fue solamente por el Canelo".