Ibrahimovic ha sido un ganador, pero no con el Galaxy

Ibrahimovic no ha podido esconder su decepción con el pobre juego del Galaxy, especialmente cuando sus compañeros no pueden darle el balón. El minuto 10 de la derrota del 30 de mayo ante el FC Dallas, el goleador Ola Kamara no pudo conectar un Ibrahimovic, quien no tenía marca y el sueco protestó al pararse en frente de la portería y alzar las manos. No fue la primera vez que Ibrahimovic ha mostrado frustración con Kamara dentro de la cancha.