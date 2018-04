Jardinero de los Dodgers, Yasiel Puig, deja el partido en San Francisco

En el primer juego de una doble cartelera este sábado en su visita a los Gigantes de San Francisco, el jardinero de los Dodgers, Yasiel Puig, se estrelló en la barda del jardín derecho cuando trataba de capturar una pelota. Luego, cuando bateaba un inning después, una pelota de foul pegó en su pie izquierdo. Esa combinación desafortunada fue suficiente para sacarlo del juego. Puig dejó el juego antes del segundo inning en lo que los Dodgers lo llamaron una lesión de cadera.

Los Dodgers están enfrentando una serie de lesiones con jugadores de posición. Ambos, Justin Turner y Logan Forsythe están en la lista de lesionados. Matt Kemp no fue parte del primer partido del sábado debido a una lesión de cuádriceps. Corey Seager tiene una lesión de cadera y Yasmani Grandal fue golpeado en la mano con una pelota el viernes.

Yasiel Puig races and makes a terrific grab before crashing into the wall, then is checked on by the trainers as the inning ends (01:14)



