El show de Ryan García llega al gran escenario en el StubHub Center  

"Lo que trato de hacer es mantenerme contantemente en contacto con él, darle consejos y decirle que me puede dar una llamada cuando quiera", dijo De la Hoya. "Porque se está moviendo muy rápido y puede haber varios obstáculos en el camino. Es por eso que tiene un promotor como yo, que le puede dar ese consejo. He estado ahí y ya he pasado por ello. Puede preguntarme lo que quiera, solamente que levante el teléfono y que me llame. Más importante que nada, es un peleador, que en mis ojos, va a ir muy lejos, pero necesita moverse a su propio tiempo. Creo que está bien centrado".