Kirk Gibson finalmente sentirá lo que sentimos todos durante su famoso jonrón de 1988

"Si lo pusiera en el aire no sería bonito, pongámoslo de esa manera", dijo Gibson sobre su primer lanzamiento. "Tienes que hacerlo. Saldrás homenajeado por lo que está pasando... porque me recuerda las cosas que me han impresionado sobre cómo era cuando tuve la oportunidad de jugar para ellos. Es una cosa realmente genial".