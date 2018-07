El impacto del “cero tolerancia” en exhibición en la corte de inmigración de Texas. Uno tras otro, los solicitantes de asilo son deportados

Para calificar para el asilo en los Estados Unidos, los inmigrantes deben demostrar que temen la persecución en casa por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o "pertenencia a un grupo social en particular" y que su gobierno no quiere o no puede protegerlos. La mayoría de los padres centroamericanos detenidos aquí después de la política de "cero tolerancia" huyeron de las pandillas y la violencia doméstica. Pero eso ya no es motivo para buscar asilo, según unas directrices del mes pasado del procurador general Jeff Sessions. Los tribunales de inmigración son parte del Departamento de Justicia, por lo que los jueces siguen esas directrices.