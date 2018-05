Santa Fe, a diferencia de Parkland, dice que el problema del último tiroteo escolar no fueronlas armas de fuego

Al igual que muchos en Santa Fe, el pastor no culpa las armas; se culpa a sí mismo y a la sociedad. Las escuelas necesitan ayuda para mejorar la seguridad, pero eso no evitará los disparos, dijo. Tampoco la oración por sí sola, agregó. "Hemos creado una cultura que no valora la vida, que no honra a Dios, que no respeta la autoridad. Estamos cosechando las consecuencias de esas acciones, y eso no se revertirá por un guardia de seguridad o un detector de metales", expuso.