Aunque no se den cuenta, el otro objetivo de las feministas del movimiento #MeToo es el ‘sexo, drogas y rock ’n’ roll’

Banfield, y sus hermanas, consideraron a Grace como responsable de su propia desdicha. Ansari la desvistió y le practicó sexo oral, pero Grace nunca dijo que no. Ella correspondió la situación. Las mujeres más chicas evidentemente no "saben cómo llamar a un taxi", escribió Caitlin Flanagan en The Atlantic. El grupo de las jóvenes lo rechazó: "Los encuentros sexuales 'normales' no funcionan para nosotras", tuiteó Jessica Valenti, columnista de The Guardian. Los patrones comunes de comportamiento "de género", escribió Anna North en Vox.com, tienen "una profunda necesidad de cambio". Sus hermanas, dijo North, no deberían ser colocadas en el papel de "guardianas sexuales".