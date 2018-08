Con dudas sobre su ciudadanía, EE.UU. le niega pasaportes a estadounidenses en la frontera

No está claro por qué quienes nacieron con Treviño están en la mira, y el Departamento de Estado no hizo ningún comentario sobre las parteras individuales. Diez, el abogado, afirmó que el gobierno tiene una declaración jurada de un médico mexicano no identificado, que dice que el consultorio de Treviño proporcionó al menos un certificado de nacimiento fraudulento para un chico alumbrado en México.