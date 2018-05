Con una iniciativa para eliminar casi la mitad de los burdeles del estado, se debilita el monopolio del vicio en Nevada

El hombre de 71 años, propietario de los únicos cuatro burdeles en el condado de Lyon y de tres más en el condado de Nye, dijo que los intentos de criminalizar la prostitución redundarán en un mayor tráfico sexual ilegal y en la necesidad de aumentar los impuestos para invertir en unidades policiales de la división antivicios. "Soy un profesional. Sé lo que se necesita para reducir el tráfico sexual", dijo. "Cuando haces que el negocio sea ilegal, los delincuentes lo dirigen. Por eso mismo se lo legaliza. En el mundo legal, los proxenetas con niñas menores de edad no son bienvenidos. No pueden obtener una licencia, no pueden ingresar al negocio. Se elimina el 90% del tráfico sexual al legalizar el negocio".