Demostrar al DMV que puede conducir cuando tiene 89 años no es nada sencillo

Gran lección para mí: no se puede apagar el fuego de un motor con una manguera de jardín.

::

No voy a decir que el DMV es incompetente. Quiero decir, es increíble lo que esas personas hacen todos los días, y cómo la vida de cada conductor de California mejoró después de que la agencia se digitalizó un tiempo atrás. (A menos que, como yo, ya no recuerde su contraseña de DMV y no importa cuántas veces solicite un enlace para restablecerlo, la información nunca llega. Pero estoy divagando).