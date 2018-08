Desde comediantes hasta estrellas del pop asumen cargos políticos con poca o ninguna experiencia

Ciertamente, muchos actores han dado el salto a la política: la actriz británica Glenda Jackson, que sirvió en el Parlamento; Fred Grandy, ex congresista de Iowa mejor conocido como Gopher en "The Love Boat"; y George Murphy, un antiguo cantante y bailarín electo como senador de California en 1964. Cabe destacar que el ex actor de Hollywood Ronald Reagan se hizo con la presidencia en 1980, aunque para entonces tenía mucha experiencia política después de dos períodos como gobernador de California.