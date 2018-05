El ex médico de Trump, Harold Bornstein, reconoció que está ‘triste y atemorizado’

"Me sentí violado; así es como me siento", aseguró dramáticamente el doctor. "Violado, asustado y triste. No podía creer que hicieran tanto problema por una droga para hacer crecer el cabello; que eso parezca ser tan importante. Ciertamente, no es una violación de la confianza médica decir que alguien tomó Propecia para hacer crecer su pelo. ¿Cuál es el problema con eso?".