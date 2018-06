El furor por las separaciones familiares forma parte del debate migratorio en la Cámara

Los demócratas y otros opositores a la política de la administración actual dicen que el caso no es la raíz del problema, señalando que la separación de familias fue la excepción, y no la regla, durante la mayor parte de dos décadas desde que el caso se resolvió a través del llamado Acuerdo de Flores. El acuerdo requería que el gobierno no separara a las familias que llegan juntas, y las administraciones anteriores no lo han interpretado de otra manera.