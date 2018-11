El nuevo gobernador demócrata deberá decidir cuán a la izquierda llevará a California

Newsom, en cambio, hizo de "Valor para un cambio" su eslogan de campaña. Parecía en partes iguales un pavoneo acerca del camino a seguir y un rechazo no tan sutil de lo que había ocurrido antes. Si el gobernador electo tiene la intención de recalibrar esa promesa audaz en las próximas semanas y meses, no ofreció ningún indicio de ello el martes por la noche. "El sol está saliendo en el oeste y el arco de la historia se está inclinando en nuestra dirección", declaró a los partidarios en una concurrida fiesta de victoria, en Los Ángeles. "Éste no es sólo un estado de resistencia. California es un estado de resultados".