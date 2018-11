Enseñar evolución todavía es difícil en demasiadas escuelas públicas

Burwell vs. Hobby Lobby, Masterpiece Cakeshop vs. Comisión de Derechos Civiles de Colorado, Obergefell vs. Hodges. Los casos de la Corte Suprema relacionados con el papel de las creencias religiosas en la vida cívica han aparecido reiteradas veces en los titulares durante los últimos años. Tales conflictos, por supuesto, no son nuevos.