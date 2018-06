La era Zoot Suit: cuando los estadounidenses blancos aprendieron a estereotipar a los latinos como una amenaza

Solo gente muy malvada puede declarar la guerra contra los niños y adolescentes, pero así es nuestra actual administración presidencial. El procurador general de EE.UU. Jeff Sessions prometió separar a los niños de sus padres cuando cruzan la frontera sin autorización, gruñendo a nadie en particular en una conferencia de prensa, el mes pasado: "Si no les gusta eso, entonces no pasen niños de contrabando a través de nuestra frontera".