La madre de una víctima del tiroteo en Parkland convirtió su dolor en fuerza para el cambio

Eran las 2 a.m. del 15 de febrero cuando el FBI le dijo a Alhadeff que su hija probablemente estaba entre los fallecidos, un hecho que fue confirmado por la oficina del médico forense esa misma mañana. Cuando llegó a ver el cuerpo de Alyssa, "ella estaba tan fría. Intentaba calentarla con mis manos. Terminé tomando un mechón del pelo de Alyssa y cortándolo, porque no quería que él me quitara todo de ella".