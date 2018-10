Las autoridades federales detienen a una persona de la Florida por envíos de paquetes sospechosos

El FBI confirmó el paquete a Booker en su cuenta de redes sociales, diciendo que se recuperó en una instalación del Servicio Postal de los EE.UU en Florida y que fue similar en apariencia a otros dirigidos a figuras prominentes, como el ex presidente Obama, Hillary Clinton, el ex vicepresidente Joe Biden, el antiguo fiscal el general Eric H. Holder Jr., el inversionista y filántropo George Soros y la representante Maxine Waters (D-Los Ángeles).



La policía de la ciudad de Nueva York dijo que el paquete Clapper, que llegó a la oficina de CNN en Nueva York como un envío, es similar al que recibió un medio de noticias y el dirigido al ex director de la CIA John Brennan a principios de la semana, fue descubierto en una instalación de correo en Manhattan, lo que obligó a una evacuación de residentes, una oficina de correos y un centro educativo cercano.



"Esto es definitivamente terrorismo doméstico. No tengo dudas al respecto", dijo Clapper a CNN.



Clapper y Booker, como los otros objetivos, se han enfrentado públicamente con Trump. Pero incluso mientras los objetivos comparten puntos en común, las autoridades aún no han establecido un motivo o han nombrado a un sospechoso.



Las fuentes policiales han dicho que al menos algunos de los paquetes fueron enviados desde el sur de la Florida. Están marcados con la dirección de remitente de la Representante Debbie Wasserman Schultz, una demócrata de Florida que anteriormente dirigió el Comité Nacional Demócrata.



Anteriormente, Trump llamó a Clapper "el ex jefe de inteligencia más tonto del mundo, que tiene el problema de mentir mucho".



Trump también acusó a Clapper, quien se desempeñó en la administración de Obama, de mentir al Congreso.



Booker, un demócrata que se cree que tiene ambiciones presidenciales, es un objetivo frecuente de Trump en sus mítines políticos.



Trump llamó brevemente a la unidad frente a los ataques, pero desde entonces ha atacado a sus críticos, diciendo que ha sido culpado injustamente.



Wasserman Schultz, hablando ante periodistas en el sur de la Florida el viernes, calificó al autor de "siniestro", "malvado" y "horrible".



"Realmente no lo sé", dijo, cuando se le preguntó por qué se usó su dirección de retorno. Ella dijo que el momento señalaba la necesidad de la cortesía política. "Ninguno de nosotros debería tratar a nuestros oponentes como al enemigo".