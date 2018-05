El temor al tráfico de menores los obliga a separar familias migrantes, dice la Patrulla Fronteriza

María Ramírez narró que la Patrulla Fronteriza la interrogó acerca de sus hijos, de 17, 15 y cinco años de edad. Los agentes no creían que ella fuera su madre, incluso después de haber presentado los certificados de nacimiento hondureños, relató la mujer. "Dijeron que eran falsos", contó. "Me dieron a entender que sería deportada, y me dijeron que tenía que firmar los documentos".