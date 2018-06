Mataron a un hombre de un disparo mientras acampaba con sus hijas en Malibu Creek State Park

Malibu Creek State Park está ubicado cuatro millas al sur de la Autopista 101, y es conocido en todo el mundo como el telón de fondo de la serie de televisión "MASH", así como de las películas "Butch Cassidy and the Sundance Kid" y la versión original de "Planet of the Apes". "Sus 15 millas de senderos, ubicados entre 8,200 acres escénicos, son un destino muy popular para los angelinos durante los fines de semana.