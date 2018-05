¿Por qué llevó tanto tiempo arrestar al asesino de Golden State? Rivalidades, tecnología obsoleta, errores y mala suerte

Fred Ray, un investigador retirado del Departamento del Sheriff de Santa Bárbara, trabajó en el caso Golden State Killer. (Tomás Ovalle / For The Times)

Se pensaba que el asesino era policía o tenía experiencia militar. Se creía que medía alrededor de 6 pies de altura, con una constitución atlética. Se presumía que vivió en el área del Valle Central y Sacramento en diferentes puntos de la década de 1970. Joseph James DeAngelo Jr. fue un ex oficial de policía que sirvió en la Marina en Vietnam. Tenía 5 pies 11 pies, con una constitución robusta. Trabajó en Exeter hasta 1976, antes de mudarse a Auburn, un pueblo a 30 millas al noreste de Sacramento. Bendecidos en retrospectiva, las autoridades ahora dicen que DeAngelo encajaba en el perfil del violador del este del área, también conocido como el asesino de Golden State. El hombre de 72 años enfrenta una docena de cargos de asesinato en todo el estado. También es sospechoso de docenas de violaciones. La cacería humana de cuatro décadas incluyó a múltiples fuerzas de tareas policiales, generó un sitio web del FBI dedicado a atrapar al asesino e instó a los legisladores a crear una base de datos de ADN de delincuentes conocidos y sospechosos. Siguieron los testimonios de testigos y las corazonadas. Los investigadores redujeron el grupo potencial de sospechosos a lo largo de los años. Sin embargo, hasta que fueron pioneros en una nueva táctica forense en los últimos meses, de pruebas de ADN de escenas de crímenes contra datos de sitios web de genealogía- el nombre de DeAngelo nunca apareció en su lista. En entrevistas con Los Angeles Times, los investigadores retirados que cazaban al atacante enmascarado, dijeron que la comunicación deficiente entre las agencias, la visión de túnel de la investigación y la tecnología anticuada contribuyeron a que tardaran tanto tiempo en atrapar al Golden State Killer. En 1975 y 1976, la policía de Visalia persiguió a un astuto ladrón que se llevó los trofeos de las casas de las víctimas. Cuando los detectives escucharon acerca de los ataques del área este en Sacramento, se comunicaron con el Departamento del Sheriff pensando que su ladrón podría haberse graduado de delitos más graves y que se había reubicado desde la capital del estado. "Nadie se interesó en lo que les dijimos", dijo Shelby. Cuando Shelby se ocupó más tarde de los casos de Visalia, notó un modus operandi similar, pero también diferencias clave, incluida al menos una descripción contradictoria de la edad y el tamaño del sospechoso. Su intento de establecer una conexión entre los casos fue recibido con indiferencia por parte del departamento, dijo Shelby. Con los años, diferentes investigadores trabajaron de manera aislada tratando de capturar al ladrón de gato Cordova, el Ransacker de Visalia, el violador de la zona este y el acosador nocturno. Sólo décadas después llegaron a aceptar que estos crímenes en serie fueron obra de un solo perpetrador: el Golden State Killer. Mientras se trasladaba a nuevos terrenos de caza, las fuerzas de seguridad locales operaban tan aislados que no podían reconocer el alcance del caso. Parte del aislamiento se puede atribuir a las rivalidades entre los departamentos y a una cultura de la aplicación de la ley que no priorizó las asociaciones interinstitucionales. Pero parte de la reticencia a compartir información se debió a la teoría de que el atacante era policía, dijo Phillips. "No podíamos estar seguros sobre el tipo que voluntariamente venía de las agencias vecinas", dijo Phillips. "Hubo preocupación por compartir información”. Los investigadores eventualmente formaron una fuerza de tarea regional que incluía a los agentes del sheriff del condado de Sacramento y la policía de la ciudad, junto con los investigadores de Davis y el condado de Contra Costa. A los nuevos miembros se les realizaron análisis de sangre para asegurarse de que no eran los violadores. En cierto modo, la cautela del grupo demostró ser adecuada: DeAngelo estaba trabajando como oficial de policía en Auburn, a solo 20 minutos en auto por la carretera interestatal 80. A pesar de su intuición de que el asesino podría haber sido un oficial de policía, se saltaron una posible bandera roja en 1979 cuando DeAngelo fue condenado y despedido por intentar robar una lata de repelente para perros y un martillo en una ferretería. Las noticias de su despido nunca llegaron a la fuerza de tarea del East Area Rapist. Los ataques del violador en Sacramento se detuvieron meses antes, después de que Brian y Kate Maggiore fueron asesinados en Rancho Cordova en los primeros asesinatos documentados del asesino, por lo que un pequeño robo en otro lugar puede no haber sido una bandera roja como parecía en retrospectiva, dijo Shelby . Cuando los crímenes pasaron al sur, las fuerzas del orden allí abordaron la investigación desde cero. Entre finales de 1979 y el verano de 1981, se sospecha que DeAngelo mató a nueve personas en el sur de California, comenzando en Goleta con el asesinato de Robert Offerman y Debra Manning, quienes fueron descubiertos atado en la habitación de Offerman. Fred Ray, detective del sheriff del condado de Santa Bárbara. fue asignado al caso, pero tuvo problemas para resolverlo sin evidencia concluyente. Luego mataron a Lyman y Charlene Smith en su habitación en Ventura. El perpetrador los había atado con un cordón de cortinas. El día después de la muerte de los Smith, dijo Ray, fue a la escena y habló con los detectives. Él les dijo que había habido un asesinato similar en el condado de Santa Bárbara y que sospechaba que los dos crímenes podrían estar relacionados. Los detectives no aceptaron la premisa y continuaron con su propia investigación. El hecho de que los crímenes del Golden State Killer compartían algunas similitudes, pero no eran idénticos en la ejecución confundía a los investigadores. Offerman y Manning estaban atados, al igual que los Smith, pero fueron asesinados con diferentes armas y atados con diferentes tipos de nudos, lo que llevó a los investigadores a concluir que no estaban relacionados. Los homicidios de Offerman y Manning y Cheri Domingo y Gregory Sanchez, parejas que tenían en común el hecho de no estar casadas, hizo que los investigadores creyeran que el asesino era impulsado por un motivo teológico- moralista.

Mientras que DeAngelo supuestamente estaba aterrorizando al condado de Sacramento como el violador del área este, varios otros violadores en serie estaban operando en el área, dijo Shelby. Estaba el Vampiro de Sacramento, que mató, canibalizó y bebió la sangre de algunas de sus seis víctimas y el violador del Dormitorio Basher, quien violó y golpeó a cinco mujeres hasta la muerte en el Condado de Orange. Ray, el detective del condado de Santa Bárbara, dijo que los detectives de Ventura ignoraron sus argumentos porque ya tenían un sospechoso en mente para los asesinatos de Smith. Debido a que las cabezas de los Smiths fueron golpeadas con un leño en la chimenea en medio de la noche, los investigadores asumieron por la naturaleza brutal del crimen que el asesino debía haber sido alguien cercano a la pareja. . Dos años después, la policía arrestó al ex socio comercial de Lyman Smith. Finalmente fue liberado después de que las pruebas biológicas revelaron que no había conexión alguna. Un paso en falso similar retrasó a los investigadores en el Condado de Orange, donde a pesar de haber visto algunas marcas distintivas de Golden State Killer en la violación de 1986 y el asesinato de Janelle Cruz en Irvine, las autoridades arrestaron al hombre equivocado. El caso fue trabajado por Larry Montgomery, quien cinco años antes siendo el investigador más novato en el Departamento del Sheriff del Condado de Orange había hecho las "cosas más importantes" por el asesinato de Manuela Witthuhn, también en Irvine. DeAngelo también está acusado de ese asesinato. En ambos casos, las mujeres fueron violadas y golpeadas hasta la muerte. Los Angeles Times Una historia de Los Angeles Times de 1981 describió cómo las diferentes agencias de aplicación de la ley estaban en desacuerdo sobre si varios asesinatos en todo el estado estaban vinculados. Una historia de Los Angeles Times de 1981 describió cómo las diferentes agencias de aplicación de la ley estaban en desacuerdo sobre si varios asesinatos en todo el estado estaban vinculados. (Los Angeles Times) (Los Angeles Times) A pesar de los paralelismos, Montgomery no pudo vincular los asesinatos, dijo, porque Gregory González, quien conoció a Cruz en la clase de rehabilitación de drogas, había confesado su asesinato. En el tiempo transcurrido entre la muerte de Cruz y el momento en que se encontró su cuerpo, González había sido arrestado bajo sospecha de un intento de violación por separado. "No estaba buscando a otro sospechoso porque me pareció que era Greg González", dijo Montgomery. "Por lo tanto, no había nada más que buscar. Tenía un muy buen sospechoso. ¿Con qué frecuencia lo confiesan todo e intentan cometer un delito similar dos días antes?" Los perros policías en la década de 1970, eran entrenados principalmente para olfatear drogas o explosivos que personas, que es como Phillips cree que DeAngelo logró eludir la captura. Durante una persecución, las autoridades habían establecido un perímetro en el que creían que podrían atrapar a su sospechoso. Después de que no fue encontrado y el área, los detectives que peinaron el área vieron que alguien había cavado un hoyo poco profundo debajo de un espeso arbusto y aparentemente se cubrió con hojas para evitar ser detectado. En otra llamada cercana, el Visalia Ransacker salió disparado de un patio trasero y escapó en la noche. Los avances del trabajo de investigación moderno no estaban disponibles en ese momento. Los teléfonos celulares no estaban disponibles para ayudar a las autoridades a ubicar a un sospechoso a través del GPS. Las cámaras de seguridad doméstica que capturarían la imagen de un merodeador no eran tan frecuentes. La ciencia forense aún estaba evolucionando. El análisis de la escena del crimen podría extraer un tipo de sangre o determinar si alguien era un "secretor", un rasgo genético inusual de no secretar sangre en la saliva, pero no había mucho más disponible. Las autoridades mapearon los crímenes con paneles de corcho y alfileres. Confiaban en las conjeturas, el replanteo ocasional y, en un caso, un viaje dentro del maletero del vehículo de una posible víctima. En la cima del alboroto del East Area Rapist, Phillips se metió en el baúl de una mujer con su permiso, luego se dirigió hacia su casa. No salió hasta que las puertas del garaje se cerraron por si alguien estaba mirando. El perfil de la mujer y el lugar donde ella vivía encajaban con los otros ataques. Al caer la noche, con la cara manchada de grasa negra, se colocó al final de los escalones del pasillo de la habitación de la mujer, frente a la ventana por la que era más probable que entrara el violador si atacaba esa noche. Luego esperó. "Si él entraba por esa ventana, no volvería a hacerlo", dijo Phillips. Pero el sospechoso nunca apareció. "Si tuviéramos el tipo de análisis de patrones de delincuencia que tienen hoy, creo que había una buena posibilidad de que lo hubiéramos atrapado", dijo. Incluso extraer las huellas dactilares del cuerpo de la víctima a través de un método llamado fumigación con yodo era relativamente nuevo. Y en muchos de los crímenes, las autoridades dicen que DeAngelo usó guantes. "En aquellos días no teníamos ADN", dijo Ray, el ex detective del condado de Santa Bárbara. "Además de la balística, teníamos muy poca evidencia de la escena que conectara todos los casos". En el condado de Orange, Ronald Veach, quien dirigió la investigación del caso Witthuhn, trató de relacionar los asesinatos de Irvine y del condado de Santa Bárbara y los asesinatos de Keith y Patrice Harrington en Dana Point centrándose en ligaduras. Pero una prueba de las fibras utilizadas para atar a las víctimas en cada caso era un callejón sin salida, dijo.