Bill Cosby debe ser considerado ‘un depredador sexualmente violento’, afirmaron los fiscales en la corte

"Mi esperanza es que lo esposen y lo detengan de inmediato", expresó Gloria Allred, una abogada feminista que representa a 33 de las acusadoras. Allred siente poca simpatía por los argumentos de clemencia basados ​​en la edad y la frágil salud del actor. "Si tiene que pasar el resto de su vida en prisión, no voy a perder el sueño", reconoció. "No siento pena por él en absoluto... No hay un permiso especial para que una celebridad drogue y ataque a mujeres".