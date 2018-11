'Bohemian Rhapsody' disimula las raíces y la religión de Freddie Mercury, tal como él mismo hizo

De acuerdo con el libro de Mark Langthorne y Matt Richards "Somebody to Love: The Life, Death and Legacy of Freddie Mercury", bautizarse a sí mismo como Freddie Mercury fue parte de la creación de un personaje escénico. "Creo que cambiar su nombre fue que una parte suya asumió una piel diferente", explicó May. "Creo que lo ayudó a ser la persona que quería ser; la persona Bulsara seguía allí, pero para el público sería un personaje diferente".