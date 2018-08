CNN dirá adiós a Anthony Bourdain con una última temporada este otoño

El éxito de los ratings de Bourdain ayudaron a que los domingos se convirtieran en la única noche de la semana en que CNN encabezaba el horario estelar sobre sus competidores, Fox News y MSNBC, en el grupo de edades de 25 a 54 años que codician los anunciantes. (Fox es la red de noticias por cable mejor calificada en general en cuanto a demografía, mientras que CNN tiene una ligera ventaja sobre MSNBC). CNN ha visto audiencias aún más grandes el domingo con sus históricas series de documentales como "The Nineties", "American Dynasties: The Kennedys" y "The History of Comedy".