La cultura pop es la nueva política; Taylor Swift llama a nuevos votantes y Kanye West saluda al presidente

"Son tantas las veces que hablo con una persona blanca sobre esto y me dicen: '¿Cómo puedes apoyar a Trump? Es racista'", dijo West en un video de esa noche que fue publicado en las redes sociales. "Bueno, si me preocupara el racismo, me hubiera mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo". También alegó que los productores de "Saturday Night Live (SNL)" intentaron obligarlo a quitarse la gorra durante el show.