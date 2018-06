Rose McGowan habla sobre, Anthony Bourdain y el rol de su pareja frente al suicidio

Cuando Anthony se encontró con Asia, fue química instantánea. Se rieron, amaron y él fue su roca durante las dificultades del año pasado. Anthony estaba abierto a sus demonios, incluso escribió un libro sobre ellos. Al comienzo de su relación, Anthony le dijo a un amigo común: "Nunca he conocido a nadie que quisiera morir más que a él". Y a lo largo de gran parte del año pasado, Asia quiso ayudarle a detener su dolor. Pero esta es la cuestión, durante el tiempo que estuvieron juntos, ella hizo el trabajo de obtener ayuda, para poder vivir y que viviera un día más para ella y sus hijos. La depresión de Anthony no le permitió seguir viviendo y esa fue su elección. Su decisión, no la de ella. Su depresión ganó. Anthony y Asia tenían una relación libre, amaban sin fronteras y establecieron los parámetros de su relación desde el principio. Asia es un pájaro libre, y también lo era Anthony. He escuchado de muchos que los últimos dos años que estuvieron juntos fueron algunos de sus más felices y que deberían darnos consuelo.