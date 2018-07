Rescatan a los primeros niños de la cueva en el norte de Tailandia

El buceo de rescate comenzó con un sentido de urgencia después de que las autoridades no lograron establecer un medio alternativo para sacar a los niños. Taladrar un agujero en la ladera de la montaña para sacarlos, como se hizo en el 2010 con los 33 chilenos rescatados de una mina, fue descartado porque la ubicación de los niños no se podía precisar, y no estaba claro cómo la perforación podría alterar la geología del sitio.