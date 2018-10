‘El 68 albergó la utopía de acabar con la simulación, la hipocresía y la corrupción en los modos de gobernar’

El movimiento del 68 puso al descubierto el secreto que la clase gobernante no quería evidenciar. Que el formato republicano del Estado mexicano era más ficción que realidad, que los poderes de la Unión no eran independientes ni contrapesos del Ejecutivo, sino que estaban a su servicio. La prensa y la televisión eran el eco amplificado de las palabras y los deseos del presidente. No había casamatas de la sociedad civil que contuvieran los excesos del poder.