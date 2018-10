El Partido Republicano corre el riesgo de perder varias gubernaturas en un momento político crucial

Sin embargo, estos tecnócratas están levantando las expectativas. En Ohio, un reciente debate entre candidatos a gobernador entre el demócrata Rich Cordray y el republicano Mike DeWine se definió por su falta de chispa. La carrera allí está en el aire.

"Estos no son candidatos de protesta", dijo James Blanchard, un ex gobernador demócrata de Michigan.

Hace cuatro décadas, después de Watergate, Blanchard dijo que la ira de los votantes lo ayudó a ganar un escaño en el Congreso, pero no enfocó su campaña en las fechorías de Richard Nixon, que según dijo, se habrían arriesgado a alienar a los del Medio Oeste. Muchos demócratas que intentan recuperar las gubernaturas en estos territorios políticamente complicados están siguiendo el mismo camino.

"Son demócratas sólidos y prácticos", dijo Blanchard. "El ala progresista del partido puede que no los prefiera, pero los apoyará".

Mientras tanto, los esfuerzos de Schuette para incitar a los problemas nacionales e internacionales a la carrera de Michigan siguen fallando.

En una entrevista, se centró en un tweet de 8 años de antigüedad del compañero de fórmula de Whitmer, que culpaba a la agresión israelí por el ascenso de Hamas. Schuette llamó al tweet "vergonzoso".

Sugirió que Whitmer es una copia al carbón de la anterior gobernadora de Michigan, Jennifer Granholm, quien promovió una agenda liberal en el cargo y luego se convirtió en copresidente del desafortunado equipo de transición de Hillary Clinton. Él promocionó los recortes de impuestos y los tratos comerciales de Trump.

El problema nacional que más preocupa a los votantes es la atención médica, pero ese es un problema para Schuette y otros republicanos que se postulan para gobernador en estados controlados por el Partido Republicano. Como fiscal general, Schuette demandó al menos nueve veces para bloquear la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) y rompió con el gobernador republicano Rick Snyder para oponerse al popular programa Healthy Michigan, que amplió Medicaid para cubrir a 660,000 personas.

A pesar de la popularidad de Obamacare en Michigan, Schuette continúa atacándolo.

"El Congreso no ha resuelto el problema", dijo, "No hay una política federal de atención médica ... La financiación federal no es indefinida. Tenemos que hacer algo para asegurarnos de que ayudemos al sistema ".

La oposición de Obamacare se ha convertido en un albatros en todos los estados republicanos. En Wisconsin, ha reducido el apoyo para el gobernador Scott Walker, la única estrella del Partido Republicano y contendiente presidencial de quien tanto se habla, que ahora está en peligro de perder su cargo cuando compita por un tercer mandato como gobernador. Él está perdiendo en las encuestas.

El rechazo de Florida a la expansión de Medicaid ha ayudado a impulsar la campaña del candidato a gobernador demócrata Andrew Gillum, un progresista que apoya un sistema de Medicare para todos y ha ampliado su base más allá de la izquierda. La carrera de la Florida se encuentra en un punto muerto virtual con encuestas que sugieren una pequeña ventaja para el demócrata.

Los planes de Schuette para frenar, en lugar de expandir, el seguro de salud del gobierno había sido un punto de conversación confiable para los candidatos del Partido Republicano. Pero está haciendo poco para ayudarlo a atraer votantes como el alcalde de Utica.

"La gente necesita ser atendida", dijo Dionne. "Probablemente deberíamos mirar a una medicina socializada".