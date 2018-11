Qué necesita saber antes de las elecciones de mitad de mandato

Pero nada de eso importaría tanto si los votantes de California no hubieran tomado el asunto en sus propias manos. Cansados ​​de años de elecciones no competitivas, los votantes le quitaron a los legisladores egoístas la división de distritos y la concedieron a una comisión independiente y no partidista. Eso también ha hecho una gran diferencia.