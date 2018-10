La gran pregunta: ¿hubo química?

Antes de que lo supiéramos, era la última ronda de tragos. Me acompañó hasta mi carro y me besó. Me tomó por sorpresa, y él también se dio cuenta. Pero juro que mi reacción incómoda en este momento se habría considerado totalmente encantadora si aún fuera el 2010. Creo que lo que realmente me cogió desprevenida fue lo inocente que era. Había estado soltera durante tanto tiempo, la definición de un beso se había convertido en el primer paso descuidado del camino hacia un simple encuentro. He olvidado que a veces un beso es solo un beso. Y a veces está destinado a ser dulce.