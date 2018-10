Encuentre los eventos de concientización sobre el cáncer de mama en el Sur de California

The Pink Tribute Breast Cancer Run / Walk: El 28 de octubre, los miembros de la comunidad pueden participar en la carrera/caminata gratuita de 2 millas en Cerritos para honrar a los sobrevivientes, recordar a sus seres queridos y encontrar una cura para el cáncer de mama. 8 a 10 am en Cerritos Center for the Performing Arts, ubicado en el 18000 Park Plaza Drive, Cerritos.