Asustados por la recesión, los 'milenios' no invierten

Entonces, ¿los milenarios intentan aprovechar el aumento de las tasas de interés para obtener un rendimiento competitivo? No exactamente. La generación tiene la menor propensión a ganar intereses sobre sus ahorros. Más de uno de cada cinco de ellos señalaron que ganan menos del 1% de interés en sus ahorros, mientras que alrededor del 19% afirmó que no obtiene ningún interés en absoluto, según el estudio. También se descubrió que los milenios son los grupos demográficos con más probabilidades de no saber cuánto interés perciben sobre sus ahorros.