Cómo evitar un costoso error con Medicare que demasiadas personas cometen a menudo

Ahora, a mi esposo le dijeron que debe esperar hasta enero de 2019 para inscribirse en la Parte B, y que no tendrá cobertura hasta julio de 2019. No es elegible para los beneficios de la Administración de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) y tiene costosos gastos médicos. Pude obtener un plan de Obamacare porque el vencimiento de COBRA genera un período de inscripción especial, pero él no puede obtener cobertura, porque es elegible para Medicare.