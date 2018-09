Cómo la economía de EE.UU. convirtió seis buenos empleos en malos

La piratería en línea arrasó con la industria de la música. Podemos culparla por la "mayor parte" de los ingresos perdidos durante la era aquí examinada, según un documento de la revista Journal of Economic Perspectives de 2017, escrito por el economista de la Universidad de Minnesota Joel Waldfogel, también autor de "Digital Renaissance: What Data and Economics Tell Us about the Future of Popular Culture" (Renacimiento digital: qué nos dicen los datos y las condiciones económicas sobre el futuro de la cultura popular).