Cómo R2-D2, un personaje de Star Wars, me ayudó a encontrar el amor

Como me estaba enamorando de Jon, también estaba aprendiendo a amarme a mí misma. Comencé desafiando los principios que los maestros me habían enseñado desde que era una adolescente; que ser creativo era un pasatiempo frívolo, y que sacar un porcentaje de 99 en pruebas estandarizadas era la única forma en que el mundo juzgaría mi valor. El hecho de que obtuve buenos resultados en esas pruebas me hizo sentirme aún más avergonzada de mi otra personalidad que amaba a Artoo, la más reacia a admitir que me importaban más los mundos de fantasía que redactar hojas de cálculo en Excel.