Computadoras descifraron el código para el éxito de las canciones pop: ser ‘alegre’ y ‘mujer’ ayuda a la receta

Incluso con esta tasa de éxito, todavía hay límites en lo que las computadoras pueden hacer, advirtió el equipo. "Podemos ver que, en general, las canciones exitosas son, por ejemplo, 'más alegres', 'más festivas', menos 'relajadas' y más' femeninas' que la mayoría", concluyeron. Pero "esto no necesariamente nos permite predecir ingenuamente que un tema musical particular 'feliz, fiestero y no relajado', cantado por una mujer, va a tener éxito".