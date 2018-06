El terremoto ‘Big One’ podría dejar entre 250,000 y 400,000 refugiados en California. ¿A dónde irán?

"Los incendios fueron abrumadores", afirmó Jones, autor de "The Big Ones: How Natural Disasters Have Shaped Us and What We Can Do About Them" (cómo los desastres naturales nos han moldeado y qué podemos hacer con ellos). "Si las tormentas de fuego se ponen en marcha, y estamos entrando en las condiciones de vientos de Santa Ana y no han podido controlar los incendios, "es posible que las personas busquen huir a otros estados", admitió.