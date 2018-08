La información bancaria de los clientes solía estar vedada para las compañías tecnológicas; ahora van tras ella

Un portavoz de US Bank precisó que su banco "no ha compartido datos o información de clientes con Facebook o cualquier otra plataforma". Un representante de JPMorgan Chase aclaró que su compañía no "comparte actualmente los datos de transacciones fuera de plataforma de nuestros clientes con estas redes, y tuvo que decir no a algunas cosas como resultado". Por su parte, Wells Fargo aclaró que "no participa activamente en conversaciones de intercambio de datos con Facebook".