La vez que pagué por mi propia cena de ruptura

A veces, cuando estoy realmente ansioso antes de una cita, lo cual es todo el tiempo, rapeo con la música de Notorious B.I.G. en mi carro. Me ayuda a olvidar lo nervioso que me pongo cerca de las mujeres. Y aunque había logrado comenzar a salir con una chica que realmente me gustaba, estábamos teniendo dificultades. Así que escuchaba mucho a Biggie.