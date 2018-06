Las hermosas ángeles de Victoria's Secret alimentan el nuevo libro de Russell James

El cambio constante entre atuendos ya no sorprende a la modelo. "Al principio ... me presionaba más para estar lista y modelar ropa interior. Pero en estos días todas sentimos que tenemos que estar listas para todo el año ", dijo. "Si leo que voy a modelar para lencería o pijama, no voy a tratarme de una manera diferente, porque siento que estoy muy bien preparada".