Los trabajos no relacionados con los estudios universitarios pueden dañar su carrera

Dos tercios de las personas que estaban subempleadas en su primer trabajo después de la universidad todavía lo están cinco años después, mientras que solo el 13% de los recién graduados que obtuvieron de inmediato empleos de nivel universitario lo dejaban después de cinco años, según un estudio publicado el mes pasado por Burning Glass Technologies, una compañía analítica del mercado laboral, y la organización sin fines de lucro Strada Institute for the Future of Work.